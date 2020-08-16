Невероятный четвертьфинал ЛЧ, почему Миранчук ярче Смолова, Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC
20:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 16 августа.
«Лион» поставил Гвардьолу на колени. Вслед за «Ювентусом» вылетел «Ман Сити«
Французы выбили из Лиги чемпионов одного из основных фаворитов турнира.
Как центрфорвард «Локо» сыграл против своей бывшей команды.
Стипе Миочич выиграл у Даниэля Кормье единогласным решением судей в главном бою UFC 252.
В ближайшие дни футболистом ЦСКА должен стать 21-летний защитник «Интернасионала».
Что пишут о сенсационном вылете команды Пепа Гвардьолы.
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