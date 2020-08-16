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Невероятный четвертьфинал ЛЧ, почему Миранчук ярче Смолова, Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC

20:15
Футболисты «Лиона». Фото AFP
Футболисты «Лиона». Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 16 августа.

«Лион» поставил Гвардьолу на колени. Вслед за «Ювентусом» вылетел «Ман Сити«

Французы выбили из Лиги чемпионов одного из основных фаворитов турнира.

Миранчук затмил Смолова в матче с «Краснодаром». Надолго ли?

Как центрфорвард «Локо» сыграл против своей бывшей команды.

Миочич — лучший тяжеловес в истории UFC. Кормье повержен

Стипе Миочич выиграл у Даниэля Кормье единогласным решением судей в главном бою UFC 252.

В ЦСКА перейдет юный бразильский Игнашевич. Кто такой Бруну Фукс

В ближайшие дни футболистом ЦСКА должен стать 21-летний защитник «Интернасионала».

«Тактическая катастрофа Гвардьолы». СМИ — о поражении «Манчестер Сити» от «Лиона»

Что пишут о сенсационном вылете команды Пепа Гвардьолы.

ЦИФРА ДНЯ
2
страны
только представители Германии и Франции сыграют в полуфинале Лиги чемпионов-2019/20
ЦИТАТА
Все всё видели — и даже говорить ничего не надо. Мы играли против лучшей на данный момент команды в России
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главный тренер «Ростова»

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