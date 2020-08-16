Французы выбили из Лиги чемпионов одного из основных фаворитов турнира.

ЦИФРА ДНЯ

2 страны только представители Германии и Франции сыграют в полуфинале Лиги чемпионов-2019/20

ЦИТАТА Все всё видели — и даже говорить ничего не надо. Мы играли против лучшей на данный момент команды в России

Пиняев: против почти 40-летних пока тяжело читать > Хэмилтон убил интригу в чемпионате. Квят со штрафом и без очков читать > «Теперь Логинову нельзя получить работу в российском биатлоне? Это жестоко». Мнение Светланы Журовой читать > «Лейпциг» — «Лион» вместо «ПСЖ» — «Бавария». А вы за какой финал Лиги чемпионов? читать >