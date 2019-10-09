Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Мусаев объяснил провал «Краснодара», Тедеско в «Спартаке» поставили сложную задачу

18:05
Мурад Мусаев. Фото Виталий Тимкив.
Мурад Мусаев. Фото Виталий Тимкив.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 9 октября.

Мощное интервью Мусаева. Почему не вышли в ЛЧ, чем Берг лучше Дзюбы, что с Игнатьевым, был ли запрос по Шапи из «Боруссии»

Первое большое интервью Мусаева в сезоне-2019/20.

Газзаев в «Динамо» — это был бы мощный сюжет! Рабинер — о ситуации в бело-голубом клубе

Обозреватель «СЭ» рассуждает о фигуре возможного нового главного тренера московского клуба.

«Филимонов прошептал: «Извините». Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

Ровно 20 лет назад в «Лужниках» состоялся принципиальнейший матч между сборными России и Украины за право выхода на Евро-2000.

Назначение Тедеско в «Спартак»: почему пока нет контракта

Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых.

Евгений Малкин: «Панарин сам себе немного противоречит«

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением об интервью форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, где тот подверг критике российские власти.

ЦИФРА ДНЯ
20
лет
великому матчу Россия — Украина
ЦИТАТА
Официальных запросов из Дортмунда по Шапи не поступало
Мурад Мусаев
тренер «Краснодара»

В премьер-лиге не хватает судей? «СЭ» предлагает выход

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Емельяненко сделал важное заявление в Токио

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Федор Емельяненко узнал имя соперника. Это легенда ММА по прозвищу «Ярость»

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Хватит ныть, что нам не нужны приезжие гастролеры. Матчи НХЛ в России — это круто

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Артем Дзюба: «Мы не Испания, на классе никого не обыграем»

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Юрий Семин: «Если «Локомотиву» дали бы дополнительный день на подготовку к «Атлетико», результат был бы другим»

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«Раз в год и палка стреляет». Кузнецов забил классный гол и шутит над собой

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Кузнецов вернулся и забил. Но король — Радулов: покарал «Вашингтон» за роковую потерю Овечкина

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