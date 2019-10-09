Мусаев объяснил провал «Краснодара», Тедеско в «Спартаке» поставили сложную задачу

Первое большое интервью Мусаева в сезоне-2019/20.

Обозреватель «СЭ» рассуждает о фигуре возможного нового главного тренера московского клуба.

Ровно 20 лет назад в «Лужниках» состоялся принципиальнейший матч между сборными России и Украины за право выхода на Евро-2000.

Обозреватель «СЭ» — том, как развивается ситуация вокруг нового главного тренера красно-белых.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением об интервью форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, где тот подверг критике российские власти.