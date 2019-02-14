Мамаев сотворил шедевр в "Бутырке", Кузнецов собрался к Трампу, Широков защищает Семака

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 14 февраля.

ОТКРОВЕНИЯ. Эксклюзивное интервью Евгения Кузнецова – о Трампе, Америке, дочке, "птичке", Кубке Стэнли и Челябинске

Обладатель и лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018 дал откровенное полуторачасовое интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру. Публикуем первую часть разговора с Кузнецовым – о политике, семье, фирменном праздновании голов и победе в плей-офф НХЛ.

7 ГОЛОВ! Мамаев: футбольный герой в "Бутырке"

В СИЗО-2 "Бутырка" состоялся футбольный матч. В нем принял участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. В обще сложности он забил семь голов, а один и вовсе можно назвать шедевром – он забил его в падении через себя.

НАЧИСТОТУ. Роман Широков: "Семак точно забил бы пенальти"

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам, бывший полузащитник сборной России, стал гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра Львова. Экс-капитан национальной команды всегда имеет свое нетривиальное мнение и давно не давал интервью – тем ценнее эта беседа.

ГРУСТНО ЭТО ВСЕ. "Семак, возможно, строит что-то другое – но пока получается "Уфа"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Зенит" на выезде уступил "Фенербахче" (0:1).

ЭКСПЕРТИЗА. "Краснодар" великолепен, но с "Байером" шансов мало. Подробный тактический разбор

"Краснодар" готовился к возобновлению сезона вдали от посторонних глаз, в Испании. Трансферная кампания "быков" тоже не была сильно на слуху, хотя и состоялись точечные сделки и приняты конкретные решения – клуб разгрузил ведомость расторжением контрактов с Окриашвили и Катричем, отпустив при этом Комличенко и Ристича в европейские команды и сдав в аренду Страндберга и Шишкина. Все они не были футболистами основной обоймы, так что это не должно пошатнуть чемпионских амбиций команды – сделки вполне можно отметить со знаком плюс. И сегодня одна из самых интересных команд России в Лиге Европы встретится с очень серьезным соперником, который к нашему несчастью только что поменял тренера.

СКАНДАЛ. Россию хотят лишить ста миллионов рублей

Президента Союза биатлонистов России Владимир Драчев направил письмо на имя главы IBU шведа Олле Далина, в котором жалуется на несправедливое и дискриминационное решение исполкома Международной федерации. IBU в конце прошлого года не разрешил СБР подписать крупный спонсорский контракт из-за того, что в биатлоне якобы запрещено сотрудничество сборных с букмекерскими компаниями. Неадекватность?

ЧЕСТНЫЙ ДУРАК. Рамосу грозит двухматчевая дисквалификация

Серхио Рамос – большой мастер, один из лучших защитников мира, легенда и капитан "Реала", в матче против "Аякса" (2:1) в 600-й раз вышедший на поле в "сливочной" футболке. А еще он – известный плут с запятнанной репутацией: симуляции, провокации... Помимо действий на поле Рамос еще и не всегда следит за языком за его пределами – и сейчас это может выйти ему боком. Капитан "Реала" признался, что намеренно получил предупреждение в игре с "Аяксом" (2:1). А потом взял свои слова обратно.

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