Кучеров – читер, супертрансфер "Краснодара" и откровения Широкова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 18 февраля.

ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО? Космический Кучеров уничтожил "Коламбус". 99 очков в 60 матчах!

То, что Никита Кучеров снова выбьет сто очков, было понятно еще в начале зимы. Примерно тогда же стали заканчиваться хвалебные слова про него – ничего нового про этого уже сказать нельзя. Результативность в НХЛ продолжает расти, но Кучеров словно опережает свое время. Лет через пять, возможно, график в 1,65 очка за игру и будет нормой для топ-игроков, но пока это космос. А может, Никита наоборот поворачивает время вспять, перенося всех причастных куда-то в 90-е, когда 120 очков для звезд были делом обычным.

ТРАНСФЕР. Скопинцев – в "Краснодаре". Нюансы сделки

21-летний защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев за три дня до окончания трансферного окна перешел в "Краснодар". Наш обозреватель Сергей Егоров – о том, что это значит.

ЭКСКЛЮЗИВ. Денис Черышев: "Мне свистели, было неприятно. Но знал, что все изменится"

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в последних матчах выжигает за испанскую команду. Хотя совсем недавно болельщики осуждали трансфер хавбека из "Вильярреала" в "Валенсию". Как Черышеву удалось все изменить – рассказывает он сам.

СКОРО. "Динамо" – "Спартак" в Петровском парке. Как это будет

10 марта состоится первый футбольный матч на новой арене в Петровском парке – бело-голубые сыграют со "Спартаком". В материале "СЭ" – о том, как будут продаваться билеты на игру, какой будет церемония открытия и почему нельзя было запустить стадион чем-то более безопасным.

СЕГОДНЯ! Салах или Левандовски? Роналду или Гризманн?

Перед выездом в Ливерпуль футболисты "Баварии" позабавились: опубликовали фотографию с тренировочной базы, на которой Левандовски, Нойер, Мюллер и Хуммельс идут так, как музыканты The Beatles на знаменитой обложке альбома Abbey Road. Будут ли они такими дерзкими сегодня на "Энфилде"?

ЗАГАДКА. Не отбор, а пристрелка. Готова ли сборная к чемпионату мира?

Стартующий 20 февраля в Минске чемпионат Европы станет последним официальным международным соревнованием перед чемпионатом мира в Эстерсунде. После этого турнира будет сформирован окончательный состав сборной России на главный старт сезона. Каким он будет?

НАЧИСТОТУ. Роман Широков: "Судя по прессе, ОПГ "Ромашка" была. Но я ее за два года не заметил"

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивным вопросам и его бывший агент, а теперь просто друг Арсен Минасов стали гостями авторской программы Александра Львова "Начистоту".

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