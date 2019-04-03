Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября, Конор снова наезжает на Хабиба, "Спартак" - чемпион по агентским выплатам

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 3 апреля.

РЕШЕНИЕ. Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

В среду, 3 апреля, состоялось первое судебное заседание по существу предъявленного обвинения нападающему "Зенита" Александру Кокорину, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, брату форварда Кирилла, а также детскому тренеру Александру Протасовицкому.

По результатам заседания подсудимые оставлены под стражей до 25 сентября. Следующее заседание состотся 9 апреля.

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