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В «Зенит» перешли Иван и Мантуан, интервью Черчесова. Главное за день

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Сергей Семак и Александр Ерохин после победы «Зенита» над ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 июня.

«Зенит» отпустил Юри Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс»

«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.

Станислав Черчесов: «С Дзюбой не говорили. Позиция центрфорварда у нас укомплектована»

Большое интервью главного тренера чемпиона и обладателя Кубка Венгрии «Ференцвароша».

«Зенит» и Бакаев показали качество. ЦСКА — за счет чего может бороться за золото

Семак крупно обыграл Федотова — 3:0.

«Спартак» впервые выиграл при Абаскале. Испанец начинает как Руй Витория

Красно-белые победили «Балтику» — 3:2.

«Думаю, «Рубин» быстро вернется в РПЛ и будет играть в еврокубках». Интервью Хвичи Кварацхелия перед отъездом в Италию

Обозреватель «СЭ» побывал в Батуми, стал свидетелем чествования экс-звезды «Рубина» и взял у Хвичи интервью.

«Интер» объявил об аренде Лукаку у «Челси» на один сезон

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«Зенит» гиперактивен на рынке: как изменится состав чемпионов? Инсайды «СЭ»

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Для чего «Зениту» бразильский вратарь без практики? Мантуан — конкурент Бакаева? Зачем Клаудиньо остается в РПЛ? Мнение бразильского журналиста

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В «Рейнджерс» недовольны Панариным. Это провокация или сигнал об обмене российской звезды?

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