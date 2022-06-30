В «Зенит» перешли Иван и Мантуан, интервью Черчесова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 июня.
«Зенит» отпустил Юри Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс»
«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.
Большое интервью главного тренера чемпиона и обладателя Кубка Венгрии «Ференцвароша».
Семак крупно обыграл Федотова — 3:0.
Красно-белые победили «Балтику» — 3:2.
«Думаю, «Рубин» быстро вернется в РПЛ и будет играть в еврокубках». Интервью Хвичи Кварацхелия перед отъездом в Италию
Обозреватель «СЭ» побывал в Батуми, стал свидетелем чествования экс-звезды «Рубина» и взял у Хвичи интервью.
«Интер» объявил об аренде Лукаку у «Челси» на один сезончитать >
«Зенит» гиперактивен на рынке: как изменится состав чемпионов? Инсайды «СЭ»читать >
Советник Федуна Камоцци объяснил причины ухода из «Спартака»: «Завтра я покидаю клуб»читать >
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