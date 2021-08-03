Карпин ушел из «Ростова», главные события понедельника на Олимпиаде

Специалист не будет совмещать, но остается жить в Ростове-на-Дону.

Одной проблемой у РФС стало меньше.

Семь главных событий понедельника на Играх-2020 в Токио.

World Athletics подозревала в допинге африканцев и Белоруссию с Украиной. Они справляются с тестированием хуже всех.

Никто долго не мог понять почему, правила не знали даже сами спортсмены.