Карпин ушел из «Ростова», главные события понедельника на Олимпиаде
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 2 августа.
«Хватило одной недели, чтобы понять». Карпин покинул «Ростов» и будет работать только в сборной
Специалист не будет совмещать, но остается жить в Ростове-на-Дону.
Одной проблемой у РФС стало меньше.
Семь главных событий понедельника на Играх-2020 в Токио.
World Athletics подозревала в допинге африканцев и Белоруссию с Украиной. Они справляются с тестированием хуже всех.
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