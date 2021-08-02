Российский финал в теннисе на ОИ, победа «Зенита» и поражение «Краснодара»
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 1 августа.
Павлюченкова и Рублев выиграли российский финал Олимпиады. Золото и серебро в миксте — первые для нашей сборной в истории
Веснина упустила возможность стать 2-кратной олимпийской чемпионкой, но помогла Карацеву завоевать медаль Игр в Токио.
Семь главных событий крайне неудачного для сборной России воскресенья в публикациях «СЭ».
«Зенит» вновь выиграл на старте чемпионата, а «Ростов» опустился в зону вылета.
Оцениваем работу судейской бригады во время матча «Ростов» — «Зенит» (2:4).
Первый домашний матч команды Гончаренко завершился поражением.
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