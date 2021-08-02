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Российский финал в теннисе на ОИ, победа «Зенита» и поражение «Краснодара»

02:15
Елена Веснина, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Фото Getty Images
Елена Веснина, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 1 августа.

Павлюченкова и Рублев выиграли российский финал Олимпиады. Золото и серебро в миксте — первые для нашей сборной в истории

Веснина упустила возможность стать 2-кратной олимпийской чемпионкой, но помогла Карацеву завоевать медаль Игр в Токио.

Слишком много поражений: итоги 1 августа на Олимпиаде

Семь главных событий крайне неудачного для сборной России воскресенья в публикациях «СЭ».

Ерохин круче Дзюбы. Карпин пока на дне

«Зенит» вновь выиграл на старте чемпионата, а «Ростов» опустился в зону вылета.

Первый гол «Зенита» засчитан ошибочно. В пользу «Ростова» не назначен пенальти

Оцениваем работу судейской бригады во время матча «Ростов» — «Зенит» (2:4).

Сафонов ошибся, но проблема не в одном эпизоде. «Краснодар» проиграл «Химкам»

Первый домашний матч команды Гончаренко завершился поражением.

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