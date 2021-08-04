Золото России в борьбе, выход в полуфинал в водном поло и волейболе, травма Шубенкова
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 3 августа.
Золото России в борьбе, возвращение Байлз и травма Шубенкова: итоги 3 августа на Олимпиаде
Семь главных событий вторника на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Муса Евлоев в финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг победил Артура Алексаняна.
Больше на Олимпиаде на старт он не выйдет.
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