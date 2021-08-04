Золото России в борьбе, выход в полуфинал в водном поло и волейболе, травма Шубенкова

Семь главных событий вторника на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Муса Евлоев в финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг победил Артура Алексаняна.

Больше на Олимпиаде на старт он не выйдет.

Наша сборная — снова в четверке лучших команд мира!

В борьбу за трофей вступают клубы лучшей лиги мира.