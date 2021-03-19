Карацев в финале турнира ATP, итоги жеребьевки ЛЧ, россиянам вернули нейтральный статус

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 19 марта.

Аслан Карацев в российском полуфинале в Дубае в трех сетах обыграл Андрея Рублева и прервал его серию из 23 побед на турнирах серии АТР 500.

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