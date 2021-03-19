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Карацев в финале турнира ATP, итоги жеребьевки ЛЧ, россиянам вернули нейтральный статус

19 марта 2021, 23:45
Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев. Фото Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 19 марта.

Новое чудо от Карацева. Первый финал ATP в карьере, повержен Рублев

Аслан Карацев в российском полуфинале в Дубае в трех сетах обыграл Андрея Рублева и прервал его серию из 23 побед на турнирах серии АТР 500.

Две топ-пары в Лиге чемпионов: «Бавария» и «ПСЖ» устроят ремейк финала-2020, «Реал» и «Ливерпуль» — 2018

Жеребьевка определенно удалась.

Россиянам вернули нейтральный статус. В чем подводные камни?

Ограничения в десять спортсменов на больших соревнованиях поставят нашу сборную перед тяжелым выбором.

Дама с собачкой за автографом Черчесова, Рыжий Иванушка в отеле и неожиданная открытость для прессы. Как в Сочи работает сборная России

Репортаж спецкора «СЭ» со сбора национальной команды.

«Зенит» — чемпион? «Спартак» не согласен

После побед сине-бело-голубых над ЦСКА и красно-белых над «Уралом» в чемпионской гонке остались только двое.

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