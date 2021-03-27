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Российский подиум на ЧМ, есть ли шансы у Поветкина, СКА — в финале Запада

02:00
Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Фото Reuters
Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Фото Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 26 марта.

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ЦИФРА ДНЯ
3
медали
завоевали российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова на ЧМ
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