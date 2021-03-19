Крупная победа «Спартака», камбэк «Динамо», Черчесов — о составе и Дзюбе
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 18 марта.
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Разгром «Урала» не только порадовал болельщиков красно-белых, но и заставил их кусать локти.
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Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после первой тренировки национальной команды на сборе в Сочи.
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