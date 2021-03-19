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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Крупная победа «Спартака», камбэк «Динамо», Черчесов — о составе и Дзюбе

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Игроки «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 18 марта.

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Разгром «Урала» не только порадовал болельщиков красно-белых, но и заставил их кусать локти.

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Бело-голубые в гостях обыграли «Краснодар» (3:2).

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