Как "Зенит" поступит с Кокориным, что ЦСКА предложит Дзагоеву, зачем Конор злит Хабиба

Александр Кокорин и Алан Дзагоев: когда мы увидим их на поле? Фото Алексей Иванов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 4 апреля.

АРЕСТ. Что "Зенит" сделает с Кокориным?

На предварительных слушаниях по делу о двух октябрьских драках арест Александра Кокорина и Павла Мамаева был продлен до 25 сентября. Летом у 28-летнего футболиста "Зенита" закончится действующий контракт с клубом. И это вместе с затянувшимся простоем на время судебного разбирательства ставит вопрос о его футбольном будущем.

ПРЕЗИДЕНТ. Евгений Гинер: "Контракт Дзагоева? А ЦСКА кого-то бросал?"

Глава армейского клуба – об игре команды, контрактах травмированных и введении в России ВАР. Есть и прогноз на дерби со "Спартаком".

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ. Побоище на Китай-городе, "карлики" против ОМОНа и волчий билет от Гинера

31 марта 2001 года "Спартак" и ЦСКА провели довольно блеклый матч с точки зрения футбола (1:0), который, однако, вошел в историю. Это была самая безумная игра по тому, что творилось за пределами поля не только на стадионе, но и на улицах города.

НХЛ. "Играем за тех, кто ушел из жизни"

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко – о регулярном чемпионате, предстоящем плей-офф и Никите Кучерове. Редкое интервью российской звезды НХЛ.

КХЛ. ЦСКА сам убивает в себе чемпиона

ЦСКА мог вернуться в Москву финалистом Кубка Гагарина, а вместо этого дал СКА сравнять счет в главной серии Западной конференции КХЛ. И Игорю Никитину не стоит пенять на судейство.

ОКТАГОН. Макгрегор возвращается или снова издевается?

"Увидимся в октагоне", – новый месседж от Конора. Это туманное сообщение вызвало массу эмоций у поклонников, рассчитывающих на продолжение карьеры ирландца и реванш с Нурмагомедовым. Перепалка двух звезд UFC в соцсетях тем временем вышла на новый уровень: Хабиб опасается за безопасность своего соперника, а глава промоушена Дана Уайт очень обеспокоен ситуацией.

ОТКАЗ. "Для Саши это трагедия"

Есть объяснение, почему Александр Волков снялся с боя против Алистара Оверима на турнире в Санкт-Петербурге. Иван Банников – менеджер российского бойца UFC – рассказал "CЭ", имеет ли под собой основания информация о том, что у спортсмена возникли проблемы с антидопинговыми правилами, а также когда когда лучший российский тяжеловес вернется в октагон.

ДОПИНГ. Наказание или профанация?

В Государственной думе РФ должен быть принят закон об административной ответственности, согласно которому спортсменов будут штрафовать за употребление запрещенных средств. 50 тысяч – это адекватная сумма?

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".