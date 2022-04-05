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Сегодня, 03:15

Хартли покинул «Авангард», СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Главное за день

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Боб Хартли празднует победу в Кубке Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 4 апреля.

Канадец, которого в России и полюбили, и возненавидели. Хартли навсегда вписал себя в историю КХЛ

Тренер «Авангарда» покидает нашу лигу.

Заур Хапов назначен главным тренером «Локомотива»

«Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды

Федоров потерпел первое поражение в плей-офф. У ЦСКА было очень мало шансов против СКА

Питерцы в два раза перебросали соперника и по сравнению с первым матчем контролировали ход игры.

Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» до лета

Джордан Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» до лета.

Свежие инсайды КХЛ: где окажется Знарок, уйдут ли Шипачев и Войнов из «Динамо»?

А также кто возглавит «Авангард», «Ак Барс» и кого из дорогих игроков подпишет «Автомобилист».

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