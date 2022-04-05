Хартли покинул «Авангард», СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 4 апреля.
Канадец, которого в России и полюбили, и возненавидели. Хартли навсегда вписал себя в историю КХЛ
Тренер «Авангарда» покидает нашу лигу.
«Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды
Питерцы в два раза перебросали соперника и по сравнению с первым матчем контролировали ход игры.
Джордан Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» до лета.
А также кто возглавит «Авангард», «Ак Барс» и кого из дорогих игроков подпишет «Автомобилист».
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