Хартли покинул «Авангард», СКА сравнял счет в серии с ЦСКА. Главное за день

Тренер «Авангарда» покидает нашу лигу.

«Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды

Питерцы в два раза перебросали соперника и по сравнению с первым матчем контролировали ход игры.

Джордан Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» до лета.

А также кто возглавит «Авангард», «Ак Барс» и кого из дорогих игроков подпишет «Автомобилист».