Большое интервью Жиркова, итоги матчей в ЛЧ, перестановки в «Локо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 5 апреля.
«Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова
«СЭ» поговорил с легендой русского футбола, которая все еще в деле.
В Манчестере мадридцы оборонялись всей командой, но все-таки уступили (0:1).
Победой над «Бенфикой» в Лиссабоне (3:1) команда Юргена Клоппа почти гарантировала выход в полуфинал.
Константин Алексеев — о революции в клубе.
«Трактор» победил 6:4 и сравнял счет в серии с «Магниткой».
«Огромный чех колотил всех. А я, 20-летний русский мальчик, вывернулся и поставил ему огромный фингал»читать >
«При всем таланте Алексею не хватает спортивной злости». Взгляд из Италии на игру Миранчукачитать >
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Суперзвезда и партнер Гретцки до конца радел за финский клуб в КХЛ. Но и он не выдержал мощнейшего давления на родинечитать >