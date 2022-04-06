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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:15

Большое интервью Жиркова, итоги матчей в ЛЧ, перестановки в «Локо». Главное за день

Читать «СЭ» в
Юрий Жирков.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 5 апреля.

«Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова

«СЭ» поговорил с легендой русского футбола, которая все еще в деле.

Де Брейне разбил стену Симеоне. «Сити» обыграл «Атлетико»

В Манчестере мадридцы оборонялись всей командой, но все-таки уступили (0:1).

«Ливерпуль» взял свое на классе, но чуть не придумал себе проблемы

Победой над «Бенфикой» в Лиссабоне (3:1) команда Юргена Клоппа почти гарантировала выход в полуфинал.

«Локомотив» похоронил проект Рангника. Цорн берет всю ответственность на себя

Константин Алексеев — о революции в клубе.

Ждали скуку — получили феерию. Финалисты «Востока» устроили голевое супершоу

«Трактор» победил 6:4 и сравнял счет в серии с «Магниткой».

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