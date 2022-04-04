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Сегодня, 04:45

«Зенит» потерял очки в Сочи, судейские скандалы в матчах «Динамо» и ЦСКА. Главное за день

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Егор Ушаков зарабатывает пенальти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 апреля.

«Зенит» напоролся на «Сочи». До «Динамо» — всего три очка

Лидер не смог обыграть команду Владимира Федотова в гостях.

Подарок от ВАР, 22-й точный пенальти Фомина, 100-й «сухарь» Шунина. «Динамо» не отпускает «Зенит»

Команда Сандро Шварца обыграла в гостях «Краснодар» — 1:0.

Судьи отняли историческую победу «Урала». Как можно было не дать пенальти против ЦСКА на 100-й минуте?

Скандал.

Гол-шедевр не спас «Трактор». Победу «Магнитке» принес форвард, который еще не забивал в плей-офф

Магнитогорцы выиграли первый матч финала «Востока».

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15 к 1. Очередной герой новой рубрики «СЭ» — экс-президент «Локомотива».

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