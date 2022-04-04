«Зенит» потерял очки в Сочи, судейские скандалы в матчах «Динамо» и ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 3 апреля.
«Зенит» напоролся на «Сочи». До «Динамо» — всего три очка
Лидер не смог обыграть команду Владимира Федотова в гостях.
Команда Сандро Шварца обыграла в гостях «Краснодар» — 1:0.
Судьи отняли историческую победу «Урала». Как можно было не дать пенальти против ЦСКА на 100-й минуте?
Скандал.
Магнитогорцы выиграли первый матч финала «Востока».
Илья Геркус: «Дело Валиевой шито белыми нитками, дурно пахнет и выглядит как откровенная постановка»
15 к 1. Очередной герой новой рубрики «СЭ» — экс-президент «Локомотива».
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«Спартак» проигрывает кучу равных матчей. Это повод говорить не о судействе и везении, а о характере и коллективечитать >
В клубах НХЛ теперь три рекордсмена из России. Капризов покорил достижение, которого нет у Овечкиначитать >
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