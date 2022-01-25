Фанаты объявляют бойкот из-за Fan ID, Медведев вышел в четвертьфинал AO. Главное за день

Не собираются на стадион до отмены закона.

Лучший теннисист не без нервов вышел в четвертьфинал в Австралии.

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обозреватель «СЭ» считает, что паспорт болельщика мало что изменит.

Судейский комитет РФС уже более двух месяцев остается без председателя.