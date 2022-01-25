Фанаты объявляют бойкот из-за Fan ID, Медведев вышел в четвертьфинал AO. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 24 января.
Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID объявили о бойкоте матчей. Подробности
Не собираются на стадион до отмены закона.
Лучший теннисист не без нервов вышел в четвертьфинал в Австралии.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обозреватель «СЭ» считает, что паспорт болельщика мало что изменит.
Судейский комитет РФС уже более двух месяцев остается без председателя.
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