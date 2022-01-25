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Фанаты объявляют бойкот из-за Fan ID, Медведев вышел в четвертьфинал AO. Главное за день

Фанаты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 24 января.

Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID объявили о бойкоте матчей. Подробности

Не собираются на стадион до отмены закона.

Неизвестный американец погонял Медведева на Australian Open. Даниил назвал его игру скучной

Лучший теннисист не без нервов вышел в четвертьфинал в Австралии.

В состав на Олимпиаду не попали ведущие игроки КХЛ. Кто и почему принимал эти спорные решения?

Обзор дня Алексея Шевченко.

На трибунах становится тише. Введение FAN ID — спорное решение

Обозреватель «СЭ» считает, что паспорт болельщика мало что изменит.

У российских судей до сих пор нет руководителя. Почему не нашли замену Хачатурянцу?

Судейский комитет РФС уже более двух месяцев остается без председателя.

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