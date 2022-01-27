Невероятная победа Медведева, рейтинг сборных перед Олимпиадой. Главное за день

В полуфинале «мейджора» первая ракетка России сыграет со Стефаносом Циципасом.

Даниил Медведев одержал эпичную победу в четвертьфинале Australian Open.

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Спортивного директора запомнят по голландцу, а не по продаже Кокорина.