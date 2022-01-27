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Невероятная победа Медведева, рейтинг сборных перед Олимпиадой. Главное за день

Даниил Медведев.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 26 января.

Медведев выдал пятисетовый блокбастер в четвертьфинале. Остались ли у него силы на решающие битвы Australian Open?

В полуфинале «мейджора» первая ракетка России сыграет со Стефаносом Циципасом.

«И я подумал: что бы сделал Новак». Медведев выдал невероятный матч и завел публику

Даниил Медведев одержал эпичную победу в четвертьфинале Australian Open.

Россия — не первая, Канада — третья, американцы — только пятые. Рейтинг всех сборных перед Олимпиадой

«СЭ» представляет рейтинг 12 сборных, которые примут участие в Олимпиаде.

Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

Следим за всеми сделками — состоявшимися и возможными — в режиме онлайн.

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