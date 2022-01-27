Невероятная победа Медведева, рейтинг сборных перед Олимпиадой. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 26 января.
Медведев выдал пятисетовый блокбастер в четвертьфинале. Остались ли у него силы на решающие битвы Australian Open?
В полуфинале «мейджора» первая ракетка России сыграет со Стефаносом Циципасом.
Даниил Медведев одержал эпичную победу в четвертьфинале Australian Open.
«СЭ» представляет рейтинг 12 сборных, которые примут участие в Олимпиаде.
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Спортивного директора запомнят по голландцу, а не по продаже Кокорина.
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Скандалы в «Рубине» переоценивают, а позиции Слуцкого прочны. Что на самом деле происходит в клубе?читать >
Эстонцы, американцы и испанцы оставили русских фигуристов без Олимпиады. Cкандалы с отбором в других сборныхчитать >