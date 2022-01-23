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Сегодня, 02:15

Азмун переходит в «Байер», большое интервью Андрея Мостового. Главное за день

Сердар Азмун.
Фото Фото РПЛ

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 22 января.

Азмун — в «Байере», но через полгода. Будет ли у него мотивация на «Зенит»?

Иранский форвард летом уедет в Германию на правах свободного агента

«Хорошо, что не ушел в «Локомотив» из «Зенита» — вон там что творится...» Мостовой — о Карпине, депрессии и ковиде перед Евро

Гостем редакции «СЭ» стал полузащитник «Зенита» и сборной России.

«Дзюба готов пойти навстречу сборной? Странная формулировка — пусть тренируется и играет». Интервью Валерия Карпина

Главный тренер сборной России — о трансфере Смолова, Миранчуке и Польше.

Латыпова не стоит лишать Пекина, а вот Казакевич в эстафете — самоубийство. Россия с тремя штрафными кругами с серебром!

Девушки вполне могли выиграть последнюю эстафету перед Олимпиадой.

Ботик потопили. Медведев — в четвертом раунде Australian Open

В 3-м матче на Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев уверенно победил Ботика ван де Зандсхульпа.

Рублев уступил в четырех сетах Чиличу в третьем круге Australian Open

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У «Зенита» проблемы — дефицит игроков из-за травм и заболевших. Второй матч сбора закончился потасовкой

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«Тоттенхэм» добьет мечту Тухеля о чемпионстве, «Ливерпуль» не заметит «Кристал Пэлас» в погоне за лидером

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Украинцы не хотят фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022? Пусть сначала доберутся до подиума

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«Моему отцу прислали коробку, открыл дед — ему оторвало руку». Американский фигурист Митрофанов — об отъезде семьи из России

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«Не поклонник Сталина, но он гений: заменил бога Лениным, а из себя сделал царя». Молдавский: боец-историк из Fedor Team

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Питался фастфудом, опаздывал на тренировки, а сейчас воюет с клубом. За Дембеле заплатили 105 миллионов, но он загубил карьеру в «Барселоне»

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Геннадий Орлов: «Шнур со своими клипами попал в точку. Потрясающая сатира!»

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