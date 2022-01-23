Азмун переходит в «Байер», большое интервью Андрея Мостового. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 22 января.
Азмун — в «Байере», но через полгода. Будет ли у него мотивация на «Зенит»?
Иранский форвард летом уедет в Германию на правах свободного агента
Гостем редакции «СЭ» стал полузащитник «Зенита» и сборной России.
Главный тренер сборной России — о трансфере Смолова, Миранчуке и Польше.
Девушки вполне могли выиграть последнюю эстафету перед Олимпиадой.
В 3-м матче на Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев уверенно победил Ботика ван де Зандсхульпа.
Рублев уступил в четырех сетах Чиличу в третьем круге Australian Openчитать >
У «Зенита» проблемы — дефицит игроков из-за травм и заболевших. Второй матч сбора закончился потасовкойчитать >
«Моему отцу прислали коробку, открыл дед — ему оторвало руку». Американский фигурист Митрофанов — об отъезде семьи из Россиичитать >
«Не поклонник Сталина, но он гений: заменил бога Лениным, а из себя сделал царя». Молдавский: боец-историк из Fedor Teamчитать >