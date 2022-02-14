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Сегодня, 03:30

Уверенная победа лыжников в эстафете и еще три медали у России. Главное за день

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 13 февраля.

Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли нашей мужской команде первое эстафетное олимпийское золото за 42 года.

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