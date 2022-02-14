Уверенная победа лыжников в эстафете и еще три медали у России. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 13 февраля.
Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли нашей мужской команде первое эстафетное олимпийское золото за 42 года.
Золотое поколение, золотая эпоха.
Кантен Фийон-Майе становится полноценным наследником Мартена Фуркада.
Шорт-трекист из Москвы зажег в интервью «СЭ» после исторической медали на 500 метрах.
Первая награда России на олимпийском овале Пекина.
Итоговые расклады для России по плей-офф Олимпиады: сетка четвертьфиналов и потенциальные соперникичитать >
Во что играет сборная России? Разбираем сумасшедший матч с Чехиейчитать >
«Красную одежду оставлю в Бразилии». Первое интервью Юри Алберто — о «Зените», «Спартаке» и деталях трансферачитать >
«Мы рубились за страну и за всех нас». Российские лыжники — об историческом триумфе в эстафетечитать >