Эквадор обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022, ничья России и Узбекистана. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 ноября.
Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ
Реплика Игоря Рабинера с места событий.
При этом церемония открытия понравилась всем, даже британцам, пусть они ее не увидели.
Кто станет чемпионом, кто лучшим игроком, а кто провалится. Прогнозы журналистов «СЭ» на чемпионат мира
Есть однозначный фаворит.
Сборная сыграла вничью с Узбекистаном — 0:0.
Турнир стартовал!
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