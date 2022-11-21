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Эквадор обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022, ничья России и Узбекистана. Главное за день

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Салют на церемонии открытия ЧМ-2022.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 ноября.

Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ

Реплика Игоря Рабинера с места событий.

«Кошмарный дебют Катара». Мировые СМИ о первом дне ЧМ-2022

При этом церемония открытия понравилась всем, даже британцам, пусть они ее не увидели.

Кто станет чемпионом, кто лучшим игроком, а кто провалится. Прогнозы журналистов «СЭ» на чемпионат мира

Есть однозначный фаворит.

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Сборная сыграла вничью с Узбекистаном — 0:0.

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