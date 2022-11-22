Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Р§Рњ 2022
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:00

Англия разгромила Иран, итоги дня на ЧМ, интервью Рублева. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Букайо Сака и Харри Кейн.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 21 ноября.

Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?

Команда Гарета Саутгейта уверенно стартовала в Катаре.

Чемпионы Африки были лучше голландцев, но их похоронила дикая ошибка вратаря «Челси»

Нидерланды стартовали с непростой победы.

Главный герой США в матче ЧМ — сын президента Либерии. Отвечать ему пришлось Бэйлу

Тимоти Веа сделал то, что не удалось великому отцу.

На ЧМ поставили рекорд и переиграли 27 минут. Все дело в травме вратаря Ирана, который не хотел уходить с поля

А еще у судей новые рекомендации.

«Шрамы остались, но ударов о ракетку стало намного меньше». Интервью Андрея Рублева

Итоги сезона восьмой ракетки мира.

«В системе «Зенита» есть игрок с потенциалом де Брейне». Интервью тренера молодежки сине-бело-голубых

читать >

«Надеюсь, останусь здесь навсегда». Малкин сыграл 1000 матчей в НХЛ и не сдержал эмоций

читать >

«Чек на миллион долларов подарил фанату. Слишком большой». Немков вернулся в Россию и дал масштабное интервью

читать >

Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных

читать >

КХЛ: «Сибирь» обыграла «Ак Барс», «Барыс» победил «Салават Юлаев» и другие матчи 21 ноября

читать >

ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?

читать >

Чемпионы Европы впали в депрессию. Сборная Италии пролетела мимо ЧМ и проигрывает всем подряд

читать >

Решение, которое бьет под дых КХЛ. Сокращение лимита на иностранцев понизит уровень лиги

читать >
0
Читайте также
Решение, которое бьет под дых КХЛ. Сокращение лимита на иностранцев понизит уровень лиги
Магия Знарка больше не работает? От именитого тренера отворачиваются игроки
СМИ уличили расстрелявшую военных ВС РФ бригаду ВСУ в связи с НАТО
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков
США и Уэльс сыграли вничью в матче ЧМ-2022 по футболу
Что посмотреть туристу на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эквадор обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022, ничья России и Узбекистана. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости