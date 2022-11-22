Англия разгромила Иран, итоги дня на ЧМ, интервью Рублева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 21 ноября.
Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?
Команда Гарета Саутгейта уверенно стартовала в Катаре.
Нидерланды стартовали с непростой победы.
Тимоти Веа сделал то, что не удалось великому отцу.
На ЧМ поставили рекорд и переиграли 27 минут. Все дело в травме вратаря Ирана, который не хотел уходить с поля
А еще у судей новые рекомендации.
Итоги сезона восьмой ракетки мира.
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