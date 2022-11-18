Ничья России и Таджикистана, цитаты Роналду, интервью Агузарова. Главное за день

Итоги унылых 0:0 в Душанбе.

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после ничьей в Душанбе.

Самые сочные цитаты из резонансного интервью португальской звезды Пирсу Моргану на TalkTV.

Про отказ Черчесова от 5 миллионов, конфликт с «Краснодаром» и Кузяева в шорт-листе «Баварии».

Неизбежное увольнение главного тренера «Ак Барса» теперь под вопросом благодаря красивой победе над СКА.