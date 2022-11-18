Ничья России и Таджикистана, цитаты Роналду, интервью Агузарова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 17 ноября.
Карпин продолжает жертвовать качеством игры ради просмотра новичков. Но есть один вопрос
Итоги унылых 0:0 в Душанбе.
Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после ничьей в Душанбе.
Самые сочные цитаты из резонансного интервью португальской звезды Пирсу Моргану на TalkTV.
Про отказ Черчесова от 5 миллионов, конфликт с «Краснодаром» и Кузяева в шорт-листе «Баварии».
Неизбежное увольнение главного тренера «Ак Барса» теперь под вопросом благодаря красивой победе над СКА.
Чемпионы стали посмешищем перед «Гран-при Абу-Даби». Как «Ред Булл» решит репутационный скандал?читать >
«Никаких гонений и репрессий в Катаре не будет». Член оргкомитета ЧМ-2022 Алексей Сорокин — о важных деталях турнирачитать >
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