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Сегодня, 04:00

Ничья России и Таджикистана, цитаты Роналду, интервью Агузарова. Главное за день

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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 17 ноября.

Карпин продолжает жертвовать качеством игры ради просмотра новичков. Но есть один вопрос

Итоги унылых 0:0 в Душанбе.

«В Киргизии играли в 10 раз хуже, но выиграли». Карпин подвел итоги матча с Таджикистаном

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после ничьей в Душанбе.

«Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях

Самые сочные цитаты из резонансного интервью португальской звезды Пирсу Моргану на TalkTV.

«Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова

Про отказ Черчесова от 5 миллионов, конфликт с «Краснодаром» и Кузяева в шорт-листе «Баварии».

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