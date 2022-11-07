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Дзюба покинул «Адану Демирспор», «Ростов» обыграл «Динамо», скандал с Чистяковым. Главное за день

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Артем Дзюба.
Фото Фото «Адана Демирспор»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 6 ноября.

Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор»

Форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба разорвал контракт с клубом, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

«Динамо» шикарно давило, а «Ростов» забивал. Карпин снова в тройке

Команда Карпина обыграла бело-голубых — 2:1.

Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?

Скандал в невской команде.

Эмери нокаутировал «МЮ», «Ювентус» провел лучший матч в сезоне, гол Жиго не дал «Монако» уйти в отрыв

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Что за развязка в матче «Локомотива» с «Уралом»! Спаслись на последней минуте, а Газинский забил пятый одинаковый гол за месяц

Устроили праздник на последних минутах.

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