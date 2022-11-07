Дзюба покинул «Адану Демирспор», «Ростов» обыграл «Динамо», скандал с Чистяковым. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 6 ноября.
Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор»
Форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба разорвал контракт с клубом, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.
Команда Карпина обыграла бело-голубых — 2:1.
Скандал в невской команде.
Эмери нокаутировал «МЮ», «Ювентус» провел лучший матч в сезоне, гол Жиго не дал «Монако» уйти в отрыв
Главные события воскресенья в европейском футболе.
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Устроили праздник на последних минутах.
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