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«Зенит» и ЦСКА проиграли, ничья «Спартака» в Сочи, Бивол победил Рамиреса. Главное за день

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Милан Гайич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 5 ноября.

Тревога: «Зенит» впервые проиграл в чемпионате! «Ахмат» шокировал Питер двумя голами за девять минут

Сине-бело-голубые не смогли завершить осеннюю часть чемпионата без поражений.

«Спартак» снова не взял Колизей. Красно-белые потеряли очки в Сочи

«Спартак» увяз на «Фиште» и не показал яркой игры.

ЦСКА снова провалился с «Нижним» — хватило 1 удара за игру. А мог приблизиться к «Спартаку» и «Зениту»

Безумный тур продолжается!

Бивол победил Рамиреса и сохранил чемпионский пояс WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе.

Еще одна грубейшая ошибка вратаря сборной России. Что происходит с Сафоновым?

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