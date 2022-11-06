«Зенит» и ЦСКА проиграли, ничья «Спартака» в Сочи, Бивол победил Рамиреса. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 5 ноября.
Тревога: «Зенит» впервые проиграл в чемпионате! «Ахмат» шокировал Питер двумя голами за девять минут
Сине-бело-голубые не смогли завершить осеннюю часть чемпионата без поражений.
«Спартак» увяз на «Фиште» и не показал яркой игры.
ЦСКА снова провалился с «Нижним» — хватило 1 удара за игру. А мог приблизиться к «Спартаку» и «Зениту»
Безумный тур продолжается!
Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе.
Вратарь сборной России виновен в двух голах.
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контрактачитать >
«Барселона» попрощалась с Пике, победное возвращение Холанна, Мальдини-младший забил «Милану»читать >
«Худшие 45 минут». Абаскаль раскритиковал игру «Спартака» после ничьей с «Сочи»читать >
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