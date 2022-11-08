Итоги жеребьевок ЛЧ и ЛЕ, окончательный состав сборной. Главное за день

Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже

«Дзюба в «Рубине»? Давно с ним не общался». Слуцкий увозит три очка из Махачкалы, Игнашевич побеждает «Аланию»