РФС за отмену лимита, окончательный состав сборной, Россия в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Новый виток обсуждения темы лимита на иностранцев в российском футболе.

В российском футболе назревают серьезные реформы.

На официальном сайте РФС опубликован итоговый состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.

Наша сборная завершила групповой турнир чемпионата мира по пляжному футболу уверенной победой и вышла в плей-офф с первого места.

Вячеслав Короткин — о перспективах красно-белой команды и ее тренера.