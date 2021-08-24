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РФС за отмену лимита, окончательный состав сборной, Россия в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

02:45
Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 23 августа.

РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров

Новый виток обсуждения темы лимита на иностранцев в российском футболе.

«Это гибель! Останемся без сборной». Что говорят о возможной отмене лимита на легионеров

В российском футболе назревают серьезные реформы.

Опубликован окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

На официальном сайте РФС опубликован итоговый состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.

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Наша сборная завершила групповой турнир чемпионата мира по пляжному футболу уверенной победой и вышла в плей-офф с первого места.

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