РФС за отмену лимита, окончательный состав сборной, Россия в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 23 августа.
РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров
Новый виток обсуждения темы лимита на иностранцев в российском футболе.
В российском футболе назревают серьезные реформы.
На официальном сайте РФС опубликован итоговый состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.
Наша сборная завершила групповой турнир чемпионата мира по пляжному футболу уверенной победой и вышла в плей-офф с первого места.
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