День дерби "Спартак" – ЦСКА, Кучеров идет за рекордом Могильного

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 6 апреля.

МОСКВА В ОГНЕ. "Спартак" против ЦСКА

В 22-м туре премьер-лиги – два топ-матча. В воскресенье чемпион "Локомотив" примет лидера турнира "Зенит", а сегодня в главном столичном дерби встречаются их конкуренты – "Спартак" и ЦСКА. Все, что окружает игру, в нашем лайве с видеовключениями. После финального свистка – все самое интересное в материалах "СЭ".

ТОП. Самое крутое дерби. Выбери свое!

В топ вошли не все матчи в российской истории. Если в нашем списке не хватает нужной игры, можете написать о ней в комментариях. Отдельно ряд крутых историй: о страшных погромах в 2001-м, о бешенном и скандальном футболе в 2003-м и еще один текст – о главных бразильцах красно-белых и красно-синих. Они были крутыми.

ИСТОРИЯ. Черчесов vs Харин: вечное противостояние

Здесь не только и не столько о "Спартаке" и ЦСКА, но без них все равно никак. "СЭ" рассказывает о том, как конкуренция выдающихся вратарей – Станислава Черчесова и Дмитрия Харина – влияла на российский футбол.

ВЕЧЕР. Большой футбол

Субботний вечер дарит не только противостояние "Спартака" и ЦСКА. В Германии битва "Баварии" и Боруссии", в Италии – "Ювентуса" и "Милана", в Испании – "Барселоны" и "Атлетико", а также игра "Реала" и "Эйбара". "СЭ" в этом сезоне показывает все матчи лиги 1 и серии А в прямом эфире.

ПЛАНКА. Побьет ли Кучеров рекорд Могильного?

Главная интрига последнего игрового дня НХЛ – сколько очков в матче с "Бостоном" наберет лучший бомбардир "Тампы" Никита Кучеров. В субботу вечером по московскому времени его ждет неудобный соперник, а до российского рекорда Александра Могильного по набранным очкам за регулярку 26-летней давности всего один шаг – 126 баллов за результативность против 127.

ЗВЕЗДА. Панарин вытащил "Коламбус" в плей-офф!

Гол и победный буллит Хлебушка принесли "Блю Джекетс" место в плей-офф – был обыгран "Рейнджерс". Осталось узнать, на кого попадет "Коламбус" – на Овечкина или Кучерова.

БИАТЛОН. Павлова и Гараничев – молодцы, сборная не проваливалась

Статистика завершившегося сезона. Полный и разносторонний анализ выступлений сборной России.

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