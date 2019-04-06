"Реал" - "Эйбар": видеотрансляция - в 17.15

В матче 31-го тура чемпионата Испании в субботу, 6 апреля, "Реал" принимает "Эйбар".

"Реал" занимает третье место в чемпионате Испании, имея в активе 57 очков. У "Эйбара" 39 очков и 11-е место.

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Следить за матчем "Реал" – "Эйбар" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 17.15 (время московское).

"Реал" – "Эйбар": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 31-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 17.15 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей