"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция матча - в 19.00

В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 6 апреля, "Ювентус" принимает "Милан". Из-за травмы эту игру пропустит форвард "Юве" Криштиану Роналду.

"Ювентус" занимает первое место в чемпионате Италии, имея в активе 81 очко. У "Милана" 52 очка и четвертое место.

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"Ювентус" - "Милан": чемпионат Италии по футболу, серия А, 31-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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