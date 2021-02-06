Дебют Кокорина, бенефис российской сборной по теннису, интервью Колоскова
Дебют Кокорина, бенефис российской сборной по теннису, интервью Колоскова
Премьера Кокорина в «Фиорентине». Доверие есть — осталось его оправдать
Александр Кокорин дебютировал в серии А в матче, который его команда проиграла вышедшему на первое место «Интеру» (0:2).
Игорь Рабинер — о карьере одного из самых талантливых футболистов своего поколения.
Итальянские болельщики в соцсетях оценили дебют нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2).
Сборная нашей страны впервые вышла в заключительную стадию турнира, где завтра сыграет с Италией за главный трофей.
Очередная часть большого материала о клубе из Махачкалы.
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