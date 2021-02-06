Дебют Кокорина, бенефис российской сборной по теннису, интервью Колоскова

Александр Кокорин дебютировал в серии А в матче, который его команда проиграла вышедшему на первое место «Интеру» (0:2).

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