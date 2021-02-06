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Дебют Кокорина, бенефис российской сборной по теннису, интервью Колоскова

22:15
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».

Дебют Кокорина, бенефис российской сборной по теннису, интервью Колоскова

Премьера Кокорина в «Фиорентине». Доверие есть — осталось его оправдать

Александр Кокорин дебютировал в серии А в матче, который его команда проиграла вышедшему на первое место «Интеру» (0:2).

Кокорин и Европа: дебют в 30 лет, а не в 22 года. А жаль

Игорь Рабинер — о карьере одного из самых талантливых футболистов своего поколения.

Итальянские фанаты о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «Он приехал или остался в России?»

Итальянские болельщики в соцсетях оценили дебют нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2).

Медведев и Рублев вырвали победу у немцев. Россия — в финале ATP Cup

Сборная нашей страны впервые вышла в заключительную стадию турнира, где завтра сыграет с Италией за главный трофей.

«После новости о подписании Денисова Халк и Витсель позвонили Это'О и Диарра сказать, что он расист». 3-я часть суперэксклюзива об «Анжи»

Очередная часть большого материала о клубе из Махачкалы.

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сделал вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский в матче НХЛ с «Детройтом»
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Кокорин сделал первые касания мяча в составе «Фиорентины», но выглядел деревянным и не готовым
Firenze Post
Итальянская газета

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