Хет-трик Головина, Волков сокрушил легенду ММА, Медведев и Рублев принесли России титул

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 7 февраля.

Российский полузащитник вернулся в стартовый состав монегасков и стал героем победного матча с «Нимом» (4:3).

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