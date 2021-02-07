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Хет-трик Головина, Волков сокрушил легенду ММА, Медведев и Рублев принесли России титул

21:15
Александр Головин. Фото NICOLAS TUCAT, AFP
Александр Головин. Фото NICOLAS TUCAT, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 7 февраля.

Царская игра Головина. Хет-трик, голевая передача и седьмая подряд победа «Монако»

Российский полузащитник вернулся в стартовый состав монегасков и стал героем победного матча с «Нимом» (4:3).

Волков не почувствовал Оверима. Драго заставил великого голландца ползать по полу

Александр Волков победил нокаутом Алистара Оверима в главном бою турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) в Лас-Вегасе.

Рублев на невероятном уровне, Медведев на победной волне. Россия — чемпион ATP Cup

Все матчи россиян на командном турнире.

Вторая подножка от финнов. Сухонен свалил Ретивых и лишил Россию финала

Завал в командном спринте. Во всех смыслах.

Федун прояснил ситуацию с Промесом, Хонда поехал в Португалию

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

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первая ракетка России

Победил наркозависимость и стал помогать людям. Сильная история бойца из Дагестана

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