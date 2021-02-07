Хет-трик Головина, Волков сокрушил легенду ММА, Медведев и Рублев принесли России титул
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 7 февраля.
Царская игра Головина. Хет-трик, голевая передача и седьмая подряд победа «Монако»
Российский полузащитник вернулся в стартовый состав монегасков и стал героем победного матча с «Нимом» (4:3).
Александр Волков победил нокаутом Алистара Оверима в главном бою турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) в Лас-Вегасе.
Все матчи россиян на командном турнире.
Завал в командном спринте. Во всех смыслах.
Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.
Победил наркозависимость и стал помогать людям. Сильная история бойца из Дагестаначитать >
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