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Овечкин — седьмой снайпер НХЛ, Кубок Первого канала по фигурке, триллер от «Рубина» и «Динамо»

20:00
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 5 февраля.

Теперь Овечкин — единолично седьмой снайпер в истории НХЛ. До еще одной канадской легенды — восемь голов

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ЦИФРА ДНЯ
7
место
в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает Александр Овечкин

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