Овечкин — седьмой снайпер НХЛ, Кубок Первого канала по фигурке, триллер от «Рубина» и «Динамо»
20:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 5 февраля.
Теперь Овечкин — единолично седьмой снайпер в истории НХЛ. До еще одной канадской легенды — восемь голов
Разбираем статистические достижения Александра Великого.
В «Мегаспорте» завершился уникальный турнир.
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