ЦСКА проиграл «Торпедо», большое интервью Федотова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 19 октября.
Надвигающийся кризис или издержки ротации? ЦСКА снова проиграл «Торпедо»
Первая победа Талалаева в новом клубе.
Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым
Обстоятельный разговор Игоря Рабинера с главным тренером ЦСКА.
«Спартак» впервые пропустил в этом Кубке, но все равно выиграл в Воронеже.
Главные события среды в европейском футболе.
«Если не выигрывать в Воронеже в 3-4 гола, становится сложно». Абаскаль — о победе «Спартака» над «Факелом»
Пресс-конференция главного тренера красно-белых.
ЭСК: Карасев правильно не удалил двух игроков ЦСКА в матче со «Спартаком», но ошибся с третьимчитать >
Европейские страны давят на НХЛ, чтобы лига отказалась от России. Наша сборная останется без Кубка мира?читать >
«В судейских решениях нет последовательности — в одной игре свистят по одному, в другой — по второму». Интервью Глебовачитать >
Акинфеев против Зиньковского. Мог ли спасти Селихов? Что с Сафоновым? Экспертиза Габуловачитать >
Новости