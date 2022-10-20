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Сегодня, 03:00

ЦСКА проиграл «Торпедо», большое интервью Федотова. Главное за день

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Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 19 октября.

Надвигающийся кризис или издержки ротации? ЦСКА снова проиграл «Торпедо»

Первая победа Талалаева в новом клубе.

Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

Обстоятельный разговор Игоря Рабинера с главным тренером ЦСКА.

У Абаскаля забивает даже Рассказов. «Спартак» продолжает побеждать в Кубке

«Спартак» впервые пропустил в этом Кубке, но все равно выиграл в Воронеже.

«Ливерпуль» набирает ход, ВАР издевается над Бензема, «МЮ» снова обыграл топ-соперника

Главные события среды в европейском футболе.

«Если не выигрывать в Воронеже в 3-4 гола, становится сложно». Абаскаль — о победе «Спартака» над «Факелом»

Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

ЭСК: Карасев правильно не удалил двух игроков ЦСКА в матче со «Спартаком», но ошибся с третьим

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Европейские страны давят на НХЛ, чтобы лига отказалась от России. Наша сборная останется без Кубка мира?

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«Саша умеет наслаждаться жизнью и получать за это большие деньги». Что думают о Кокорине в Италии

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«Хабиб обрадуется, если я обойду его». Интервью Махачева перед титульным боем

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«В судейских решениях нет последовательности — в одной игре свистят по одному, в другой — по второму». Интервью Глебова

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Акинфеев против Зиньковского. Мог ли спасти Селихов? Что с Сафоновым? Экспертиза Габулова

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КХЛ, 19 октября: «Металлург» проиграл «Ак Барсу», СКА победил «Автомобилист» и другие матчи

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НХЛ, 20 октября: «Флорида» против «Филадельфии», «Колорадо» примет «Виннипег», «Сиэтл» сыграет с «Сент-Луисом»

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