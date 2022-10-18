Бензема выиграл «Золотой мяч», интервью с помощником Федотова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 17 октября.
«Золотой мяч» — у Бензема. Игра француза — самое невероятное, что было в прошлом сезоне
Итоги одного из самых престижных футбольных конкурсов были очевидны как никогда.
Интервью Олега Фоменко.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб принял решение обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Собрали яркие цитаты российского форварда, выступающего на правах аренды в «Арисе».
Рабинер — о послематчевом перформансе главного тренера ЦСКА.
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