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Бензема выиграл «Золотой мяч», интервью с помощником Федотова. Главное за день

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Карим Бензема.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 17 октября.

«Золотой мяч» — у Бензема. Игра француза — самое невероятное, что было в прошлом сезоне

Итоги одного из самых престижных футбольных конкурсов были очевидны как никогда.

«Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

Интервью Олега Фоменко.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб принял решение обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Звезды из «Фиорентины» говорили: «Для нас загадка, почему ты не играешь». Большое интервью Кокорина

Собрали яркие цитаты российского форварда, выступающего на правах аренды в «Арисе».

Почему Федотов не возглавил «Спартак», а теперь в шаге от ненависти болельщиков

Рабинер — о послематчевом перформансе главного тренера ЦСКА.

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