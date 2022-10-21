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Федотов и Абаскаль дисквалифицированы, расклады Кубка России. Главное за день

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Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 20 октября.

«Есть очень умные люди. Достали из видео все». Федотов и Абаскаль получили дисквалификацию на один матч

КДК наказал тренеров ЦСКА и «Спартака» за перепалку.

«Спартак» уже в весне, а «Зениту» пригодится помощь красно-белых: расклады Кубка России

Оцениваем положение клубов РПЛ в Кубке России.

Криштиану Роналду не включен в заявку «МЮ» на матч с «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию

Мнение Леонида Волотко.

«О'Мэлли выглядит как девушка с дороги». Петр Ян отжег на пресс-конференции, а затем толкнул оппонента

Пресс-конференция перед UFC 280.

«Федун назначил меня под давлением общественного мнения. Я работал без права на ошибку». Монолог Дмитрия Аленичева

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Владислав Бондаренко: «Торпедо» почти вышло наверх. На совете директоров Авдеев произнес: «Вы что творите?!»

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«В конфликте Абаскаля и Федотова виноват один человек. Зобнин». Орлов — о решении КДК и Зареме

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«Абсолютный позор». Что звезды футбола думают о скандальном побеге Криштиану со стадиона

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