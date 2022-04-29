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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

ЦСКА и «Магнитка» сыграют седьмой матч, результаты в ЛЕ и ЛК. Главное за день

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Хоккеисты ЦСКА празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 28 апреля.

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ЦСКА отыгрался с 1-3, чемпион определится в Магнитогорске.

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Главные события первых полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

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