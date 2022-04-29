ЦСКА и «Магнитка» сыграют седьмой матч, результаты в ЛЕ и ЛК. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 28 апреля.
«Металлург» — ЦСКА: этот финал заслужил семь матчей!
ЦСКА отыгрался с 1-3, чемпион определится в Магнитогорске.
Тедеско приблизился к финалу Лиги Европы, вслед за Барселоной «Айнтрахт» покорил Лондон, «Марсель» погубила дикая ошибка
Главные события первых полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.
«Манчестер Юнайтед» уже готовится к новому сезону.
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