«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в ЛЧ, Хвича переходит в «Наполи». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 27 апреля.
Эмери пока далеко до Клоппа. «Ливерпуль» без проблем победил «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов
Уверенные и комфортные 2:0 красных в первом матче.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом перейдет в итальянский клуб, сообщает Radio Kiss Kiss Napoli.
Судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).
Три сценария для Паоло Ваноли.
Арбитру матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) Алексею Матюнину предложено пройти тест на полиграфе.
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