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«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в ЛЧ, Хвича переходит в «Наполи». Главное за день

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Футболисты «Ливерпуля» празднуют гол.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 27 апреля.

Эмери пока далеко до Клоппа. «Ливерпуль» без проблем победил «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов

Уверенные и комфортные 2:0 красных в первом матче.

Президент «Наполи» Де Лаурентис объявил о переходе Хвичи Кварацхелии летом

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом перейдет в итальянский клуб, сообщает Radio Kiss Kiss Napoli.

Матюнин и Шадыханов вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок

Судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

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Судья Матюнин уже проходил проверку на детекторе лжи. Когда Халк обвинил его в расизме

Арбитру матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) Алексею Матюнину предложено пройти тест на полиграфе.

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