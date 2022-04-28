«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в ЛЧ, Хвича переходит в «Наполи». Главное за день

Уверенные и комфортные 2:0 красных в первом матче.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом перейдет в итальянский клуб, сообщает Radio Kiss Kiss Napoli.

Судьи Алексей Матюнин и Павел Шадыханов приглашены в РФС для прохождения проверки на полиграфе по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Три сценария для Паоло Ваноли.

Арбитру матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) Алексею Матюнину предложено пройти тест на полиграфе.