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«Зенит» выиграл чемпионат России, ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина. Главное за день

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Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 30 апреля.

«Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд

До второй звезды на гербе осталось лишь одно чемпионство.

ЦСКА — чемпион! Федоров взял Кубок Гагарина уже в свой первый сезон

«Магнитка» перегорела в первом периоде.

«Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

Реальных конкурентов у сине-бело-голубых просто нет.

Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

«СЭ» — о конфликте форварда с комментатором.

Вечных фаворитов ненавидят в любой точке мира. Но сегодня армейскую крепость не взяли бы даже «Тампа» с «Колорадо»

Триумф ЦСКА вызывает симпатии даже у их непримиримых врагов.

«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»

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