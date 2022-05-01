«Зенит» выиграл чемпионат России, ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 30 апреля.
«Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд
До второй звезды на гербе осталось лишь одно чемпионство.
«Магнитка» перегорела в первом периоде.
Реальных конкурентов у сине-бело-голубых просто нет.
«СЭ» — о конфликте форварда с комментатором.
Вечных фаворитов ненавидят в любой точке мира. Но сегодня армейскую крепость не взяли бы даже «Тампа» с «Колорадо»
Триумф ЦСКА вызывает симпатии даже у их непримиримых врагов.
«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»читать >
Анчелотти — уникальный тренер. Он выиграл все европейские топ-лиги и мечтает о четвертой Лиге чемпионовчитать >
«Динамо» после борьбы за золото может остаться без медалей. А «Зенит» — уже сегодня стать чемпиономчитать >
«Российские спортсмены не должны страдать». Президент УЕФА хочет снять бан с наших команд?читать >
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