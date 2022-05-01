Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 30 апреля.

До второй звезды на гербе осталось лишь одно чемпионство.

«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака» читать > Анчелотти — уникальный тренер. Он выиграл все европейские топ-лиги и мечтает о четвертой Лиге чемпионов читать > Главные герои плей-офф — легендарный ветеран и супервратарь ЦСКА. Без них не было бы кубка читать > 0:6 от «Сочи» — самое крупное поражение в карьере Слуцкого. Но тренер не намерен уходить из «Рубина» читать >