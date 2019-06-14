Большой эксклюзив с Черчесовым, Гильерме все ближе к "Спартаку", Комбаров – к "Крыльям Советов"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятница, 14 июня.

БОЛЬШОЙ ЭКСКЛЮЗИВ. Станислав Черчесов: "Наших парней везде ждут, они собирают стадионы. Это тоже наследие ЧМ-2018"

Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России – о матчах с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), воспоминаниях о чемпионате мира-2018 и возможных реформах российского футбола.

РИТОРИКА. Гильерме и "Спартак": кому это нужно?

Голкипер может покинуть "Локомотив" спустя 12 лет и совершить громкий переход. По информации "СЭ", вероятность трансфера в "Спартак" высока.

ГОДОВЩИНА ЧМ-2018. Будут ли еще у нас такие эмоции?

После ЧМ прошел ровно год. Год с начала того волшебного месяца, который навсегда врезался в твое нутро и стал частью тебя. Ведь только о том, что по-настоящему пробрало и дошло до самой души, ты помнишь во всех деталях и едва ли не поминутно. С ЧМ-2018 – именно так. Игорь Рабинер – о событии, которое вы не забудете никогда: о чемпионате мира по футболу в России.

ЭТАП. Тюремный "Оскар". Они сделали рейтинги шоу "Кокорин и Мамаев"

Однажды под этих персонажей напишут пьесу или снимут сериал. Корреспондент "СЭ" Александр Рогулев подводит итоги самой странной истории в российском футболе.

ЛЕГЕНДА? "Крылья" возьмут в аренду Дмитрия Комбарова

По информации "СЭ", защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в летнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет в самарские "Крылья Советов". 32-летний россиянин входит в список футболистов, которых красно-белые намерены отпустить, а самарцы готовы взять игрока в аренду.

СЛУХИ. Зайцева ждут в "Эдмонтоне", Панарина – в "Колорадо"

Удивительно, что и второй клуб, который претендует на нашего защитника Никиту Зайцева, представляет Канаду. В борьбу за хоккеиста включился "Эдмонтон", чьи проблемы в защите настолько яркие, что иногда ослепляют. Не помогает даже Коннор Макдэвид в атаке вместе с Леоном Драйзайтелем. В то же время в борьбу за Артемия Панарина вступает "Колорадо" и это будет весьма интересно. Еще в прошлом сезоне клуб удивил многих, попав в восьмерку и устроив переполох в плей-офф. С Панариным будет гораздо интересней, хотя у клуба есть яркое первое звено. Где окажутся наши звезды?

БАНК. Распотрошить королевскую казну. "Реал" спустил уже 300 миллионов евро на трансферы!

Провальный сезон-2018/19, похоже, убедил "сливочного" президента Флорентино Переса, что пора заканчивать с экономией. Отказавшись от манеры разбрасываться деньгами в поисках новых "галактикос", как это было в эпоху переходов Роналду (96 миллионов евро) и Бэйла (101 миллион), несколько лет он вел себя крайне сдержанно на трансферном рынке – до недавнего времени последней крупной инвестицией "Реала" была покупка у "Монако" Хамеса в июле 2014-го за 75 миллионов. Но теперь рачительность позади – пришло время распотрошить королевскую казну.

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