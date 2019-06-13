"Крылья" возьмут в аренду Дмитрия Комбарова

По информации "СЭ", защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в летнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет в самарские "Крылья Советов". 32-летний россиянин входит в список футболистов, которых красно-белые намерены отпустить, а самарцы готовы взять игрока в аренду. (Сергей Егоров)

Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок-2017.

В минувшем сезоне Комбаров провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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