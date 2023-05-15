«Барселона» выиграла чемпионат Испании, «Динамо» уволило Йокановича. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 14 мая.
«Барселона» вернулась на испанский трон. У сине-гранатовых первое чемпионство без Месси
Каталонский клуб завоевал 27-е золото.
После золотого матча «Барселоне» пришлось убегать от фанатов, Гвардиола в шаге от титула, Погба получил нелепую травму
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Бело-голубые уступили «Ахмату» — 0:3.
В стартовом матче Даниил обыграл Эмила Руусувуори.
«Локо» ушел от поражения в Самаре благодаря очередному голу француза — 1:1.
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