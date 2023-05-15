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15 мая, 03:30

«Барселона» выиграла чемпионат Испании, «Динамо» уволило Йокановича. Главное за день

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Футболисты «Барселоны».
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 14 мая.

«Барселона» вернулась на испанский трон. У сине-гранатовых первое чемпионство без Месси

Каталонский клуб завоевал 27-е золото.

После золотого матча «Барселоне» пришлось убегать от фанатов, Гвардиола в шаге от титула, Погба получил нелепую травму

Главные события воскресенья в европейском футболе.

«Динамо» уволило Йокановича. Его готовится сменить Николич

Бело-голубые уступили «Ахмату» — 0:3.

Медведев снял римское проклятие. Россиянин впервые в карьере выиграл на «мастерсе» в Италии

В стартовом матче Даниил обыграл Эмила Руусувуори.

Изидор забивает весной каждые полчаса. Новая жертва — «Крылья»

«Локо» ушел от поражения в Самаре благодаря очередному голу француза — 1:1.

ЦИФРА ДНЯ
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«Барселона» стала чемпионом Испании

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