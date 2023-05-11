«Интер» обыграл «Милан» в ЛЧ, Бускетс покидает «Барселону». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 10 мая.
«Интер»: мощнейший старт и победа над «Миланом». Без Леау красно-черные несостоятельны
Дерби в полуфинале Лиги чемпионов осталось за черно-синими — 2:0.
Легенда.
Интервью отстраненного защитника «Торпедо».
Объятия с Марадоной, пиво с Ягром и друг Сычевой — обозреватель «СЭ» обстоятельно поговорил с главным тренером «Оренбурга».
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило реформу второй лиги, сообщается на сайте организации.
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