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«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, УНИКС впервые выиграл Лигу ВТБ. Главное за день

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Игроки «Интера» празднуют победу.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 16 мая.

Милан — черно-синий! Спустя 13 лет «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов

И второе дерби на «Сан-Сиро» завершилось в пользу неррадзури — на этот раз со счетом 1:0.

УНИКС впервые в истории выиграл Лигу ВТБ. «Локо» дал достойный бой в финале

Ненад Димитриевич — MVP, Евгений Богачев — главный триумфатор.

Медведев снова укротил Зверева. Россиянин стильно вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме

Но дерби отменяется из-за поражения Рублева.

Сказка «Сиэтла» закончилась. Хитрый пас русского форварда приблизил «Даллас» к Кубку Стэнли

В финале Западной конференции «Старз» встретятся с «Вегасом».

«Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола

Экс-тренер «Химок» дал большое интервью «СЭ».

ЦИФРА ДНЯ
13
лет
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Кудерметова вышла в полуфинал «Мастерса» в Риме

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