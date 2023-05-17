«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, УНИКС впервые выиграл Лигу ВТБ. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 16 мая.

И второе дерби на «Сан-Сиро» завершилось в пользу неррадзури — на этот раз со счетом 1:0.

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