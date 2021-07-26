Бацарашкина выиграла золото, итоги дня на Олимпиаде, первая победа Березуцкого в качестве тренера ЦСКА
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 25 июля.
Есть первое золото России! Бацарашкина вырвала его в фантастическом финале в стрельбе, несмотря на сбой электроники
Спустя пять лет россиянка все же взяла реванш на Олимпиаде.
Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде, но американки дважды лишили наших золота. Итоги 25 июля
Главные события воскресенья на Олимпийских играх в Токио.
Красно-синие на своем поле обыграли «Уфу».
Инна сражалась как лев и дошла до финала, но в золотом бою обидно уступила 13:15.
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