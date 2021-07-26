Бацарашкина выиграла золото, итоги дня на Олимпиаде, первая победа Березуцкого в качестве тренера ЦСКА

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 25 июля.

Спустя пять лет россиянка все же взяла реванш на Олимпиаде.

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