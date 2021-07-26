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Бацарашкина выиграла золото, итоги дня на Олимпиаде, первая победа Березуцкого в качестве тренера ЦСКА

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Виталина Бацарашкина. Фото Getty Images
Виталина Бацарашкина. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 25 июля.

Есть первое золото России! Бацарашкина вырвала его в фантастическом финале в стрельбе, несмотря на сбой электроники

Спустя пять лет россиянка все же взяла реванш на Олимпиаде.

Россия — в тройке по количеству медалей на Олимпиаде, но американки дважды лишили наших золота. Итоги 25 июля

Главные события воскресенья на Олимпийских играх в Токио.

Новый ЦСКА Березуцкого: Заболотный забил в первом матче, умница Дзагоев, Акинфеев снова тащит

Красно-синие на своем поле обыграли «Уфу».

Американка оставила Россию без русского финала и золота. Серебро для Дериглазовой — трагедия

Инна сражалась как лев и дошла до финала, но в золотом бою обидно уступила 13:15.

«Здесь нет России, но слишком много россиян». Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР

Наши критики считают, что антидопинговые санкции против нашей страны смехотворны.

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