Поражение «Спартака» в Казани, первые медали россиян на Олимпиаде, победы «Зенита» и «Локо»
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 24 июля.
«Спартак» был ярок, но так и не вскрыл оборону «Рубина». Слуцкий опустил Руя Виторию на землю
Репортаж собкора «СЭ» из Казани, где в центральном матче 1-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Спартак».
Какие результаты принесла суббота, 24 июля.
Чемпионы России пропустили первыми и потеряли Оздоева в начале игры.
Красно-зеленые с трудом обыграли туляков благодаря дублю полузащитника.
Константин Алексеев — о выборе РФС.
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