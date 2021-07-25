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Поражение «Спартака» в Казани, первые медали россиян на Олимпиаде, победы «Зенита» и «Локо»

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Николай Рассказов и Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Спартак»
Николай Рассказов и Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 24 июля.

«Спартак» был ярок, но так и не вскрыл оборону «Рубина». Слуцкий опустил Руя Виторию на землю

Репортаж собкора «СЭ» из Казани, где в центральном матче 1-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Спартак».

Две награды России и провал американцев. Главные итоги первого медального дня Олимпиады

Какие результаты принесла суббота, 24 июля.

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