У Арины — только бронза в многоборье. Но окончательный реванш за Олимпиаду все же состоялся.

Чемпионат мира. Личное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) — 108,400

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 105,300

3. Арина Аверина (Россия) — 103,200

На чемпионате мира у личниц настал самый важный день — индивидуальное многоборье. В предыдущие годы три раза абсолютной чемпионкой становилась Дина Аверина, но после проигрыша на Олимпиаде никто уже не мог быть на сто процентов уверен в новом титуле гимнастки. Рядом находилась и сестра Арина, у которой никак не получалось выиграть многоборье именно на чемпионате мира. Алина Горносько из Белоруссии после завоевания золотой медали в ленте считалась одним из главных претендентов на медали.

Проблема с судейством в художественной гимнастике

2021 год разделил художественную гимнастику на эпоху «до» и «после». Это как будто совершенно два мира — в одном безоговорочно лидируют личницы сборной России, в другом не все так однозначно. Это чем-то похоже на ситуацию с золотом корейской Олимпиады в фигурном катании, где Алина Загитова выиграла 1,31 балла у лидера цикла Евгении Медведевой.

На Играх-2021 все ждали золота 13-кратной на той момент чемпионки мира Дины Авериной и серебра ее сестры Арины. Обратный порядок девушек тоже рассматривался в качестве реальных: Арина дважды выигрывала многоборье на чемпионате Европы и три — в России. И на континентальном первенстве это было особенно важно — соперницы там все те же самые, что и на «мире», за исключением, например, японок. Но они пока не самые сильные конкуренты в мире художественной гимнастики.

Дина Аверина в многоборье шла на рекордные показатели — ей не хватало всего одного золота, чтобы по сумме опередить Евгению Канаеву. У двукратной олимпийской чемпионки и у серебряного призера Игр — по 17 титулов чемпионок мира. В порыве эмоций после результатов личного финала в ленте позабылось, что в Японии разыгрывается еще и командное золото. И оно ожидаемо досталось сборной России — групповички выиграли свое многоборье, приплюсовав баллы к оценкам личниц.

Хотелось золота и Арине Авериной, у которой на чемпионатах мира складывается не так хорошо. Но в том же Баку в 2019 году она была максимально близка к победе — в последний момент она не получила достаточных оценок, чтобы обогнать сестру. Еще одно серебро Арина завоевала в 2017-м, но тогда все были спокойны и счастливы — Аверины выиграли все пять золотых медалей, разделив их между собой. Тогда же у Арины был и последний личный титул на чемпионате мира.

Трагедия художественной гимнастики в том, что здесь обычному зрителю придется долго вчитываться в правила, чтобы понять их суть. Для судей проводятся семинары, где все объясняется досконально, а после они сдают экзамен для проверки усвоенного. Но даже если болельщик и запомнит названия всех элементов и их стоимость, это не гарантирует понимания итоговой оценки. Почему-то здесь, как и в фигурном катании, часто случаются неожиданные вещи — баллы часто зависят от ставки федерации, от принадлежности к нужной стране, от предыдущих титулов и статистики выступлений. Некоторым спортсменкам, к примеру, прощается то, что замечается у других. В этом нет вины самих гимнасток — они просто выходят на ковер и показывают свой максимум. Судьям же приходится моментально считать все оценки — карточек с предварительно заявленной сложностью ведь теперь нет.

Арина Аверина всегда по своим возможностям претендует на чемпионство, но даже с чистыми выступлениями ее не всегда оценивают достойно. Так было на Олимпиаде — да, в ленте гимнастка сама ошиблась, но в остальных видах ее баллы с более чистым выступлением стали меньше. Почему? Непонятно — даже судьи не могут найти ответа на этот вопрос, ведь при пересчете оценок они могли бы получиться совершенно другими.

Мировой рекорд Дины

На этом чемпионате мира произошла как раз такая ситуация — Арина визуально спасала обруч, но ни разу не уронила его или вроде бы не дала повода не засчитать элементов. Судьи могли не увидеть помарок в исполнении, а могли строго наказать. Выбрали второй вариант — общая сложность в упражнении упала на три балла. Это сразу откинуло спортсменку вниз турнирной таблицы, и о мечтах о золоте (если они были) пришлось забыть. Под угрозой стала даже медаль.

Дальше Арина, к счастью, не растерялась и очень постаралась выжать максимум из мяча и булав. Правда, в последнем виде случилась потеря, но в остальном все было хорошо. Опять же, обратим на это внимание — да, с потерями можно выигрывать любые медали. Это как в фигурном катании — раньше падение чуть ли не автоматически лишало призовых мест, сейчас — нет. Важна общая техническая сложность и оценки за компоненты. Так же и в художественной гимнастике — с той разницей, что это еще более субъективный вид спорта.

С потерей в булавах и большим процентом незасчитанной сложности в обруче претендовать на золото или даже серебро сложно — так же произошло с Александрой Солдатовой, которая почти провалила ленту в многоборье на чемпионате мира-2018. Так что Арина Аверина стала бронзовым призером, добавив эту медаль к двум серебряным по итогам многоборья на предыдущих чемпионатах мира.

Главной соперницы последних лет и олимпийской чемпионки Линой Ашрам в Китакюсю не было, зато Алина Горносько из Белоруссии была — и стала чемпионкой мира. Наверняка после возможного окончания карьеры Авериных она будет одним из лидеров гимнастики. На сей раз ей не хватило до первого места нескольких баллов, но разрыв постоянно сокращается. Особенно учитывая то, что в предыдущие годы у Горносько было несколько тяжелых травм и операция — по сути, только сейчас она набрала форму.

А Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, не допустив особо грубых ошибок в упражнениях. Да, снять можно было больше в некоторых видах, но такова реальность — лидеров судят чуть лояльнее. Олимпийской чемпионкой она не стала, но зато теперь является самой титулованной личницей в истории мировых первенств. Хотя, думается, она с легкостью променяла бы несколько своих титулов на олимпийский. Как и Арина Аверина, которая теперь стала пятикратной чемпионкой мира, но не взяла ни одной медали на Играх. История грустная и с непонятной концовкой — пока не ясно, продолжат ли Аверины свою карьеру.