Чемпионат мира в Японии прошел с привычным превосходством России — у нас семь золотых медалей из девяти.

За простыми математическими подсчетами количества завоеванных медалей всегда кроется отдельная судьба спортсменок. Призовые места — это, конечно, показатель, но за этим часто не видят личных трагедий или успехов преодолений. Мы все сосредоточены больше на общем проигрыше или победе страны, чем на истории конкретной гимнастки. А ведь на каждом крупном старте, как чемпионат мира или Олимпийские игры, всегда пишется чья-то судьба. В японском Китакюсю на первый план вышли четыре сюжета художниц, которые могли и затеряться посреди всеобщей радости, огорчения или недоумения.

Сборная России в групповых упражнениях

В последние несколько лет мелькает одна мысль — зачем в группах постоянно меняется состав? Сплав молодости и опыта — безусловно, хорошо, но вместе с этим приходит и нестабильность, происходят обидные потери, вылезает рассинхрон в элементах. Девушки все время в травмах, так что у доброй половины получается собрать себя только к Олимпийским играм. Не проще ли поступить как болгарки, которые выступают цельным составом несколько лет и добиваются уникального единения между собой? Правда, тогда возникает и опасность вообще никуда не попасть, как случилось со сборной Болгарии на этом чемпионате мира: одна из девушек травмировалась, замены не оказалось, а позже весь состав завершил карьеру.

Главный вид — многоборье — Россия выиграла. В отдельных видах результат не максимальный, но вполне достойный, — золото и серебро, хотя в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами дважды возникла проблема. Но хочется, опять же, не сухой статистики, а конкретных историй. Олимпийская сборная наполовину обновилась к чемпионату мира — олимпийские чемпионки Рио Анастасия Татарева и Анастасия Максимова пока отдыхают и думают о продолжении карьеры. Но та же Максимова признавалась в интервью «СЭ», что рассчитывает еще повыступать за Россию в дальнейшем.

Анастасия Близнюк уже два раза выигрывала Олимпийские игры, из Токио уехала с серебром и героически осталась еще и на чемпионат мира. За ее плечами — Олимпиада в Бразилии, где Россия уступала Испании после первого вида, уронив предмет. Мария Толкачева тоже была на тех Играх, а вот в этом году главный старт пропустила, долго лечась и восстанавливаясь после коронавируса. Алиса Тищенко, так же как и пропускающая чемпионат мира Ангелина Шкатова, — лишь дебютантка взрослых соревнований. Полина Орлова и вовсе буквально перед самим турниром пришла на помощь команде и встала в состав вместо травмированной Шкатовой. Девочки проводят свой первый взрослый сезон — разница в возрасте между Настей Максимовой и Алисой Тищенко — 13 лет!

Арина Аверина

Сестры Аверины начинали выступать на взрослом уровне в одно и то же время и сначала, как и на юниорском уровне, делили все медали. Тогда у Арины было чуть больше медалей, чем у Дины. Постепенно у девочек начал явно вырисовываться свой характер — нежная и чуть более мягкая Арина могла дать небольшую слабину и упустить какую-нибудь медаль. Дина стала лидером сборной, ее сестра постоянно была второй. Аверины все время говорили, что им неважно, кто из них выигрывает, — все награды они делят поровну, это — их общая заслуга.

Но все-таки кажется, что это не совсем так. Хотя бы можно вспомнить чемпионат мира-2019, где Арине не хватило буквально чуть-чуть, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира. В многоборье она выступала чуть лучше Дины, но все настолько привыкли к стабильности ее сестры, что это и качнуло маятник оценок в ее пользу. Арина в итоге стала пятикратной чемпионкой мира, но последнее свое личное золото выиграла четыре года назад. На мировом уровне она так и осталась в тени Дины.

В таком субъективном виде спорта, как художественная гимнастика, важно показывать себя с самого начала и не упускать возможностей. Арина всегда была чуть более дотянутой, владела более сложными элементами тела и тонко чувствовала музыку, но это часто не находило отражения в оценках именно из-за статуса. Проще ставить на более стабильного спортсмена. Всегда казалось, что у нее чуть меньше вот этого настоящего спортивного характера, — после Олимпиады Арина первая сказала, что заканчивает с карьерой. В итоге обе сестры остались в сборной, а после многоборья на ЧМ Арина призналась ТАСС, что не все еще показала и хочет доказать себе и миру, что может больше. И если Дина все-таки закончит из-за травмы, а Арина продолжит, то будет интересно посмотреть, как она справится с выступлениями без сестры, получится ли у нее адаптироваться к новым правилам и сможет ли она поспорить с Лалой Крамаренко за лидерство. Все-таки не хочется, чтобы такая яркая гимнастка осталась в истории в тени сестры.

Алина Горносько

В видах спорта, в которых определяющими являются доли секунд, мнение о спортсмене не играет такой большой роли. В субъективных видах спорта все по-другому — не только болельщикам может не нравиться поведение атлетов, но и судьи обращают внимание на внешний вид и какие-то околоспортивные ситуации. Это не совсем корректно, но вполне объяснимо — такова человеческая натура.

«мы сломали систему»???

девочки, не хочу расстраивать, но это сделали за вас pic.twitter.com/f5IKos8VEl — кваксель нафик (@quaadxel) August 7, 2021

«Мы сломали систему», — в порыве эмоций крикнула Алина на Олимпиаде после того, как стало понятно, что она стала бронзовым призером Игр в Токио, а израильтянка Линой Ашрам выиграла золото. С тех пор отношение зрителей к белорусской гимнастке стало несколько настороженным — спортсменка-то отличная, но слова оказались неприятными.

Это была всего лишь неосторожно брошенная фраза, которая и не должна была становиться известной всем. Да и, по сути, она не имеет никакого отношения к тому, что художница показывает на ковре, — ведь от этого она не стала выступать ни хуже, ни лучше. Вот только поддерживать гимнастку многим теперь хочется чуть меньше. А ведь у Алины далеко не простая история — сейчас ей всего 19, а в ее карьере уже была тяжелая травма лодыжки и операция, которая едва не стоила ей всей карьеры. Спортсменка буквально училась заново ходить, долгое время проведя на костылях. Сейчас белоруска восстановилась и готова составить конкуренцию любому — наверняка она метит на Олимпийские игры в Париже. А ее золото в финале с лентой и серебро в многоборье лишний раз доказывают, что ее стоит воспринимать со всей серьезностью.

Дина Аверина

В последние годы Дина постоянно страдала от тяжелой травмы спины, из-за которой не могла выполнять свою максимальную сложность тела в упражнениях. Этого ей очень не хватало на Олимпиаде, когда борьба шла за каждые доли балла. И вряд ли кто-то мог предполагать, что после Токио трехкратная чемпионка мира в многоборье отправится еще раз на мировое первенство и станет самой титулованной гимнасткой в истории. В Китакюсю у нее получилось взять пять золотых медалей и обогнать по общему количеству титулов Евгению Канаеву — рекорд двукратной олимпийской чемпионки держался десять лет. Возможно, в этом и была главная мотивация Дины — уж очень ей хотелось доказать всему миру, кто лидер в мировой гимнастике последнего цикла.

Авериной не хватает только олимпийского золота, но учитывая травму спины и изменение правил, Дина может и не дождаться следующих Игр. В Арину в этом плане верится чуть больше — все-таки у нее хоть и есть проблемы со здоровьем, но, кажется, они не такие фатальные, как у Дины. Если 18-кратная чемпионка мира больше никогда не выступит на Олимпиаде, то от этого она не станет менее значимой в истории — ведь у той же Яны Кудрявцевой тоже нет золота Игр. Дина за эти пять лет сильно раскрылась в артистическом плане, сумев показать как чувственное «Пламя Парижа», так и нежную «Патетическую симфонию». Она доказала, что можно выступать все пять лет стабильно без особых падений и при этом развиваться в плане выразительности и техники. И этим Дина помогла не только себе, но и всему остальному миру — сестре преодолеть все трудности на ее пути, Линой Ашрам стать олимпийской чемпионкой, Алине Горносько получить золото в ленте и многим другим гимнасткам. Она буквально толкала вперед себя и вместе с этим других — и, кажется, в этом ее главная заслуга.