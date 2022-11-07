Винер заявила, что не знала об участии российской гимнастки Симаковой в бундеслиге

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на новость о том, что россиянка Анастасия Симакова выступила в немецкой гимнастической лиге.

«Я не знала, что она выступала в бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», — цитирует Винер Metaratings.ru.

5 ноября Stuttgarter Zeitung сообщил, что 18-летняя российская спортсменка приняла участие в одном из этапов бундеслиги. Также издание отметило, что Симакова получила немецкий паспорт.