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Сегодня, 14:48

Российская гимнастка рассказал, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства

Иван Шитик
Корреспондент
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Выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике россиянка Елизавета Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства, прежде чем завершить карьеру.

«В августе и начале сентября мы не совсем понимали сложность ситуации и только после чемпионата мира, когда начали переговоры с другой сборной, поняли, что это нереально. Очень много нюансов, карантин и так далее. Я сделала свой выбор и ни о чем не жалею. В какой-то момент я поняла, что глупо сопротивляться, надо принять происходящее и начать двигаться дальше», — сказала Полстяная РИА Новости.

19-летняя спортсменка родилась в России, но последние 4 года выступала за сборную Латвии.

Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать спортсменку для участия в международных соревнованиях, также латвийская федерация гимнастики требовала от Полстяной отказаться от российского гражданства.

Елизавета Полстяная. Русская гимнастка объявила о завершении карьеры в сборной Латвии. Поступила по совести

Источник: https://rsport.ria.ru/20221104/polstyanaya-1829218554.html
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